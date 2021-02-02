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الثلاثاء، 02-02-2021 02:33 م

الدولار الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في شهرين والفضة تتراجع

Cfi


إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI 

الوكيل الاخباري – يسجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعاً بنسبة 0.2% بتعاملات اليوم الثلاثاء 2/2/2021 ولحظة إعداد هذا التقرير، والأهم من ذلك أنه نجح بتجاوز منطقة مقاومة سعرية كانت محددة بالمستويات القريبة من 91.0.

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حيث يسجل حالياً المستويات 91.1، ووجد الدولار دعماً من تراجع عملات آخرى على رأسها اليورو بعد إنخفاض مبيعات التجزئة بالمنطقة الأوروبية بأكثر من المتوقع، وكذلك وجد الدولار دعما من إقتراح بعض الجمهورين في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن تكون خطة التحفيز حوالي 620 مليار دولار بدلاً من 1.9 تريليون دولار.


وشهد الدولار استمرارا بالتداول فوق المنطقة 91.0 حيث يعتبر قاعدة سعرية ترشحه بمواصلة الإرتفاع وخاصة أنها تشكل كذلك مقاومة خط إتجاه هابط ممتد منذ أكثر من عام، وتعتبر المستويات الحالية التي يتم التداول عندها الأعلى في شهرين حيث كانت هناك عدة محاولات سابقة لتجاوز تلك المقاومة، ونذهب إلى الفضة التي سلطت الأضواء عليها على إعتبار قيام مضاربين المواقع الإجتماعية بعمليات شراء ولكنها تسجل اليوم ولغاية هذه اللحظة تراجعاً بحوالي 6% بعدما وجدت مقاومة سعرية كبيرة عند مستويات قمة سابقة بالقرب من 30 دولار للأونصة فيما يتم تداولها حالياً عند المستويات القريبة من 27.3 دولار للأونصة.


 




 

 


 

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