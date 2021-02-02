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الثلاثاء، 02-02-2021 11:36 ص

الفضة تنخفض عن ذروة 8 سنوات مع خسارة موجة صعود قوية

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الوكيل الاخباري - انخفضت الفضة بنسبة 2%، اليوم الثلاثاء، بعد أن كانت قرب أعلى مستوى لها في 8 سنوات في الجلسة السابقة، إذ تسبب رفع بورصة شيكاغو التجارية للهامش في دفع المستثمرين لجني الأرباح.

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وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 28.52 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 7.3 بالمئة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013 عند 30.03 دولار أمس الاثنين، عندما تدافع المستثمرون الأفراد إلى السوق بعد دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفع الأسعار.


ورفعت بورصة شيكاغو التجارية هامش الوقاية للعقود الآجلة للفضة "كومكس 5000" بنسبة 17.9 بالمئة أمس.


وقال كايل رودا محلل السوق لدى "آي جي ماركت" إن "تحركات بورصة شيكاغو التجارية لزيادة هوامش تداول الفضة وتثبيط سلوك المضاربة المرتفع في السوق حفزا بعض عمليات جني الأرباح".


والهوامش عبارة عن ودائع تفرضها البورصات للحد من مخاطر التخلف عن السداد أثناء تداول المستثمرين في أسواق العقود الآجلة. ويتم رفعها عادة في أوقات تقلب الأسعار.


وأدت تداولات مجمومة للأفراد بدأت الأسبوع الماضي إلى أن يتدافع المتعاملون العالميون للحصول على السبائك والعملات المعدنية لتلبية الطلب، بينما دفع أيضا الهيئة المعنية بتنظيم السلع الأولية في الولايات المتحدة إلى مراقبة السوق.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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