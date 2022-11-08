الثلاثاء 08-11-2022
الوكيل الاخباري

السعودية تعدل مدة الإقامة لتأشيرة الزيارة

الملك يستقبل وفد منظمة “الفاو”

الهند: بلادنا ترغب بالحفاظ على مزاياها في العلاقات مع روسيا

الملك يزور رفيق سلاح اصابه المرض

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة الغربية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

ايعاز هام من وزير الإدارة المحلية بشأن التجمعات السكانية الموجودة خارج التنظيم

خبير تربة يوضح حول انهيار بناية اللويبدة

بعد السحب الأول.. تحميل 130 ألف فاتورة محملة عبر تطبيق "فواتيري"

ما هي جرثومة اي كولاي التي سجل منها إصابة في البلقاء؟

 
الثلاثاء، 08-11-2022 03:51 م

الدولار يتخلى عن خسائره قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

_124652810_de27.jpgth (1)


الوكيل الإخباري - استقر الدولار اليوم الثلاثاء مع انحسار بعض الزخم عن الرهانات على تخفيف الصين بعض إجراءات مكافحة كوفيد-19، التي كانت تؤثر على العملة الأمريكية، ومع تطلع المتعاملين إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وقد يستغرق الوصول إلى نتيجة حاسمة أياما، لكن التوقعات تشير إلى فوز الجمهوريين في مجلس النواب على الأقل.

اضافة اعلان


ويقول بعض المحللين إن النتيجة قد يكون لها آثار إيجابية على السندات وسلبية على الدولار إذا أدت إلى تحفيز مالي أقل.


وتسبب رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة حادة في زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات مقابل معظم العملات الرئيسية.


ولامس اليورو 1.003 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية ليسجل أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين قبل أن يتراجع قليلا قرب مستوى دولار واحد.


وهبط الجنيه الإسترليني 0.37 بالمئة إلى 1.1473 دولار، لكن مثل الدولار الأسترالي وعملات مثل الكرونة السويدية، التي غالبا ما تتحرك وفق معنويات السوق بشكل عام، كان الإسترليني بعيدا عن أدنى مستويات سجلها في الفترة الأخيرة.


فيما ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 146.35 مقابل الدولار.


ومن ضمن العوامل التي أثرت على الدولار في الأيام الأخيرة، التكهنات بأن الصين ربما تخفف بعض الإجراءات الخاصة بسياسة صفر كوفيد.


وتشمل سياسة الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا عمليات إغلاق وحجر صحي واختبارات صارمة. وقال مسؤولون في مطلع الإسبوع إن الإجراءات "صحيحة تماما" وستظل قائمة. لكن التعديلات المتزايدة كانت كافية لحماية المتعاملين من اليأس.


وحقق اليوان أفضل تعاملات له منذ عامين يوم الجمعة، واحتفظ بمعظم مكاسبه منذ ذلك الحين، لكنه تراجع قليلا خلال اليوم الثلاثاء إلى 7.2612 مقابل الدولار إذ حدت الإصابات الجديدة بكوفيد-19 من التفاؤل.


وسجل الدولار الأسترالي 0.6462 أمام الدولار، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5915 مقابل الدولار.

 

البيان

إقرأ ايضا
623d42bf-07ac-48cf-9c6e-e45c70610f12

اقتصاد الإمارات يتجه نحو أعلى نمو منذ عام 2011

WhatsApp Image 2022-11-08 at 3.19.03 PM

السقاف: نستهدف توفير فرص العمل وزيادة النمو من خلال الاستثمار

43776551_303

13 ألف برميل يوميا واردات الأردن من نفط العراق خلال أكتوبر

image (90)

ارتفاع أسعار الغاز في أمريكا لأعلى مستوياتها خلال شهر

kop

كيفية شراء الأسهم: ستة نصائح من المحترفين

budapest-attractions

التضخم يصل إلى مستوى غير مسبوق في المجر مع نهاية العام

أخبار متعلقة
1-1

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1768

بنك-الشعب-الصيني-يضخ-129-مليار-دولار-في-الأسواق-المالية

الصين: ابقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

أسعار النفط تعمق مكاسبها بداية تعاملات الأسبوع بعد تراجع الدولار

216594

تراجع اليورو أمام الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين

1665405629042

ارتفاع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في أسبوعين عالميا

183843_13_1652099097

تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار