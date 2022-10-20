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الخميس، 20-10-2022 01:20 م

الصين: ابقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

بنك-الشعب-الصيني-يضخ-129-مليار-دولار-في-الأسواق-المالية


الوكيل الإخباري - أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية في الصين دون تغيير للشهر الثاني على التوالي في ظل تراجع قيمة اليوان أمام الدولار ما يحد من مساحة الحركة أمام السياسة النقدية.

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وقرر البنك استمرار الفائدة الرئيسية على قروض السنة الواحدة الأولية عند مستوى 3.65 %، في حين أبقى على الفائدة على قروض السنوات الخمس عند مستوى 4.3 %.


يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكاً إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة.

 

بترا

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