الذكاء الاصطناعي يعوّض نقص الموظفين في الفنادق السويسرية

الوكيل الإخباري - إذا كان الكثير من الناس يخشون أن ينافسهم الذكاء الاصطناعي على وظائفهم أو أن يُغني عنها، فإن الفنادق السويسرية قد تستعين به لتعويض النقص المزمن في عدد العاملين.

اضافة اعلان



ويتوقع المسؤولون المشاركون في قمة الفنادق في زوريخ تسجيل إقبال كبير خلال موسم الصيف مع عودة حركة السفر إلى سابق عهدها، إلا أن الصعوبة الأبرز التي يواجهونها تتمثل في تأمين ما يلزمهم من موظفين في ظل النقص في الطهاة وموظفي التنظيف وخدمة مساعدة النزلاء.



وفي جناح "أفاتاريون تكنولوجيز"، يتولى رئيس الشركة التي توفر خصوصاً روبوتات لنقل الصحون، تقديم شرح عن روبوتين بشريي الشكل، طول كل منهما متر وعشرون سنتيمتراً، مخصصين لاستقبال الزبائن في قاعة المدخل، ويستخدم أحدهما برنامج "تشات جي بي تي".



وعندما سئل أحدهما، وهو مبرمج أصلاً لإعطاء النزلاء معلومات عن جداول أوقات رحلات القطارات والطائرات، "من أين يمكن طلب القهوة؟"، اكتفى في رده بالتذكير بأنه "مجرد روبوت" ولا يستطيع تالياً "إعداد القهوة".



إلا أن الثاني الذي يستخدم "تشات جي بي تي"، ما لبث بعد بحث قصير أن وجد الحل.



وبعدما أجاب هو أيضاً بأنه لا يجيد إعداد القهوة، أَلحَقَ رده فوراً بعبارة أخرى "لكن يمكنني أن أخبرك أين تشتري فنجان قهوة".



ويشرح مؤسس "أفاتاريون" جان كريستوف غوستانيان لوكالة فرانس برس أن الوصول إلى ذلك استلزم المرور بـ"التعلم الآلي" أي "تعليم الروبوت المتغيرات المختلفة للسؤال" و"الإجابات التي يمكن أن يقدمها".



ويضيف "يمكنني التحدث إليه بالفرنسية والإنجليزية والألمانية والصينية، وسيفهم".



وبذلك سيكون الروبوت قادراً على التواصل مع نزلاء من جنسيات مختلفة.

وإلى جانب أجنحة للشركات التي تزوّد الفنادق الصابون أو الأثاث أو معدات قاعات اللياقة البدنية، يضم المعرض عدداً من المنصات المخصصة لحلول تكنولوجية تتيح إدارة أفضل للفنادق والحجوزات. ( سكاي نيوز )