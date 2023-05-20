مجموعة السبع تعتزم بحث الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

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أعلن قادة مجموعة السبع السبت عن عزمها تشكيل "مجموعة عمل" للذكاء الاصطناعي قريبا لقيادة المناقشات حول "الاستخدام المسؤول" لهذه الأدوات والمخاطر التي تمثلها بما في ذلك "المعلومات المضللة".وفي بيان المجموعة، قال القادة الذين اجتمعوا من الجمعة إلى الأحد "نكلف الوزراء المعنيين بتأسيس عملية هيروشيما بشأن الذكاء الاصطناعي، عبر مجموعة تُشكّل بالتعاون مع منظمات دولية لإجراء مناقشات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول نهاية العام" الجاري.وعلى غرار "تشات جي بي تي" تشهد برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية (القادرة على إنتاج كود الكمبيوتر والنصوص والصور والصوت والفيديو وغيرها) ازدهارا في جميع أنحاء العالم وتسبب في الوقت نفسه قلقًا عميقًا في العديد من القطاعات.