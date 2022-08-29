الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهر بسبب تشديد السياسة النقدية

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها منذ شهر، بعد أن أعلن جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، عن استمرار تشديد السياسة النقدية، بهدف خفض التضخم، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس، الذي لا يدر عائدا، وصعود الدولار في المقابل.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 % إلى 1721.16 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار في وقت سابق من اليوم.



وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1 بالمئة إلى 1732.30 دولار.



وتجاوز مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ 20 عاما، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.( سكاي نيوز)