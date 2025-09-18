ارتفاع طفيف لمؤشر فوتسي 100 البريطاني

الوكيل الإخباري- ارتفعت الأسهم البريطانية اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر فوتسي 100 في ظل ترقب المستثمرين لقرار بنك إنجلترا المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيبقي الفائدة مستقرة عند مستوى 4 بالمئة.

ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، فقد سجل مؤشر فوتسي 100 في بداية تعاملات اليوم 9.23442 نقطة بزيادة نسبتها 0.30 بالمئة أي ما يعادل 28.05 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق عند 9.20837 نقطة.