الخميس 2025-09-18 01:52 م
 

ارتفاع طفيف لمؤشر فوتسي 100 البريطاني

الخميس، 18-09-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت الأسهم البريطانية اليوم الخميس، حيث صعد مؤشر فوتسي 100 في ظل ترقب المستثمرين لقرار بنك إنجلترا المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيبقي الفائدة مستقرة عند مستوى 4 بالمئة.
ووفقاً للتقارير المالية البريطانية، فقد سجل مؤشر فوتسي 100 في بداية تعاملات اليوم 9.23442 نقطة بزيادة نسبتها 0.30 بالمئة أي ما يعادل 28.05 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق عند 9.20837 نقطة.


وشهد سهم شركة نيكست تراجعا يقارب 6 بالمئة بعد أن أصدرت الشركة تقييماً قاتمًا لأداء الاقتصاد البريطاني، لتتصدر بذلك قائمة الخاسرين على المؤشر.

 
 
