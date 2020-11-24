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الثلاثاء، 24-11-2020 09:40 ص

الذهب ينخفض مع اشتعال سباق لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- واصل الذهب التراجع لأقل مستوى في 4 أشهر اليوم الثلاثاء، مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر، بعد إشعال شركة ”أسترازينيكا“ لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا، وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

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وهبط الذهب 0.5% إلى 1825.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش. وكان قد هبط في وقت سابق لأقل مستوى منذ 21 يوليو/ تموز عند 1820.45 دولار، وفقد ما يصل إلى 2.2% أمس الاثنين.


وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن قالت ”أسترازينيكا“ أمس، إن فاعلية لقاحها للوقاية من كوفيد-19 قد تصل إلى 90%.

وعزز الإقبال على المخاطرة تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن موافقة إدارة الخدمات العامة على عمليات الانتقال الرئاسية.


وأشار كايل رودا، المحلل في (آي.ان.جي ماركتس) إلى ”حقيقة أنه سيكون هناك انتقال أكثر سلاسة للسلطة بين الرئيس المنتخب بايدن وترامب، وسبب آخر يدعو للاعتقاد بأن عوامل المخاطرة التي تحيط بالتعافي الذي نشهده حاليا قلت بعامل واحد على الأقل“.


ونزلت الفضة 0.7% إلى 23.40 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 934.17 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.8% إلى 2337.01 دولار.




 




 

 


 

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