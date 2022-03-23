الروبل يعوض بعض خسائره أمام الدولار

الوكيل الاخباري- ارتفعت العملة الروسية الروبل أمام الدولار واليورو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنحو 0.4%، وعوضت بذلك بعض الخسائر التي منيت بها مؤخرا.



وفي مستهل تعاملات اليوم الاربعاء تم تداول العملة الروسية عند 103.92 روبل للدولار، وعند 119.18 روبل لليورو، وفقا لبيانات بورصة موسكو.



وتراجعت العملة الروسية مؤخرا مع فرض الدول الغربية عقوبات على موسكو بعد أن أطلقت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية دونباس.



وفي وقت سابق من الشهر الجاري هبطت العملة الروسية إلى مستوى 121.5 روبل للدولار، وهو أدنى مستوى تسجله العملة في التاريخ.

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روسيا اليوم