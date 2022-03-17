الذهب يلمع مع تراجع الدولار وصعود عوائد السندات يحد من المكاسب

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع انخفاض الدولار بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، غير أن صعود عوائد سندات الخزانة حد من المكاسب.



وارتفعت العقود الفورية للذهب 0.4% إلى 1936.26 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0805 بتوقيت غرينتش، بعدما لامست أدنى مستوى منذ 28 من فبراير شباط الماضي عند 1894.70 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 % إلى 1934.20 دولار.

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وانخفض مؤشر الدولار، وهو ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع الفائدة في تحول من التصدي لتداعيات جائحة كورونا إلى مكافحة المخاطر الاقتصادية للتضخم والحرب في أوكرانيا.

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