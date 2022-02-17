السعودية: ترخيص مصانع ومستودعات المستلزمات الطبية إلكترونياً

الوكيل الاخباري- أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية خدمة ترخيص مصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية داخل المملكة إلكترونيا عبر النظام الموحد "غد"،حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".



ودعت الهيئة عملائها إلى ضرورة التقديم على الخدمة والحصول على ترخيص مزاولة النشاط، كما دعت الحاصلين على الترخيص الورقي لمصانع ومستودعات الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى ترحيل بيانات الرخصة ومتطلباتها إلى النظام الإلكتروني الموحد "غد"، للاستفادة من الخدمات المرتبطة بمتطلب الحصول على الترخيص.



وتهدف الخدمة إلى تسهيل إجراءات التقديم والحصول على الترخيص، والاستفادة من الخدمات المرتبطة بترخيص المصنع (أذونات التسويق، أذونات الاستيراد)، إذ إن ترخيص المصنع من خلال النظام متطلب للتقديم على طلبات (أذونات التسويق، أذونات الاستيراد).

اضافة اعلان

العربية