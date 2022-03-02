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الأربعاء، 02-03-2022 02:53 م

الشركة المشغلة لخط أنابيب السيل الشمالي 2 لا تؤكد بدء إجراءات إفلاسها

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الوكيل الاخباري- لم تؤكد شركة Nord Stream 2 AG المشغلة لخط أنابيب "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا صحة تقارير عن بدء إجراءات إفلاسها على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها.

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وقالت الشركة في بيان صحفي: "لا نؤكد تقارير إعلامية عن بدء شركة Nord Stream 2 AG إجراءات الإفلاس. فكل ما فعلته الشركة حتى الآن أنها أبلغت السلطات المحلية (السويسرية) بأنها اضطرت لفسخ العقود الموقعة مع موظفيها بسبب العقوبات المفروضة على Nord Stream 2 AG من قبل الولايات المتحدة".

وكانت سيلفيا تالمان-غوت، رئيسة الإدارة الاقتصادية في كانتون تسوغ وسط سويسرا، أفادت سابقا بأن الشركة مديرة "السيل الشمالي 2" اضطرت لإقالة موظفيها وكان علينا إعلان إفلاسها بسبب العقوبات الأمريكية.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا من ساحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم الانتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه شركة "غازبروم" مع شركات أوروبية، العام الماضي، وإلى الآن كانت تتم مماطلة اعتماده من الهيئات الأوروبية بسبب رفضه من قبل بعض دول المنطقة والولايات المتحدة التي سبق أن فرضت عقوبات أبطأت عملية إقامة الخط.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن في 23 فبراير الماضي فرض الولايات المتحدة عقوبات تستهدف شركة "Nord Streeam 2 AG".

 

روسيا اليوم

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