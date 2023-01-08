الصين ترفع احتياطياتها من الذهب بـ 30 طناً

الوكيل الإخباري - أعلن بنك الشعب الصيني عن رفع احتياط من الذهب بـ 30 طناً في ديسمبر، ليصل إجمالي احتياطيات الدولة من المعدن الأصفر إلى 2010 أطنان.

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هذا ووصلت مشتريات بنك الشعب الصيني إلى مستويات قياسية في الربع الثالث من العام الماضي بـ 400 طن من الذهب، مع حصة تبلغ ربع الكمية فقط لمؤسسات معروفة ومحددة وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.



وأظهرت بيانات رسمية أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت في ديسمبر كانون الأول مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.



وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين، 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.154 تريليون دولار التي توقعها استطلاع أجرته رويترز للمحللين و 3.117 تريليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني. ( CNBC)

