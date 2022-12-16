ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم الجمعة، لتربح نحو 4.5 دولارات في التعاملات الفورية.

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وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.26% أو ما يعادل 4.5 دولارات لتصل إلى 1781.65 دولارا للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.19% تعادل 3.35 دولار لتصل إلى 1791.15 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.51% إلى 23.18 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.22% إلى 1013.35 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.44% إلى 1824.53 دولار. وكالات

