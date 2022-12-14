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الأربعاء، 14-12-2022 12:42 م

الذهب عالمياً يتراجع في انتظار حسم الفيدرالي

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في العقود الآجلة بما يقرب من 5 دولارات إلى مستويات 1820 دولار للأوقية بعد الارتفاع الذي سجل أمس الثلاثاء. 

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ونزلت العقود الفورية للذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، في حدود دولارين للأوقية، أو ما يعادل 0.15% إلى مستويات قرب الـ 1808 دولار.


وفي مقابل تراجع الذهب، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي في حدود 0.11% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليتجاوز مستويات 104 نقطة بعد النزول لقاع 5 أشهر أمس الثلاثاء.


ويتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 0.033 نقطة خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم، ويسجل مستويات 3.473%. ( investing )

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