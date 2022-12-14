الذهب عالمياً يستقر ويترقب قرار الفيدرالي

الوكيل الإخباري - جرى تداول أسعار الذهب عالمياً في نطاق ضيق اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، بعد أن جاءت بيانات التضخم أقل من المتوقع وأثارت التوقعات بمسار معتدل فيما حول الرفع.

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و لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1811.06 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من خمسة أشهر أمس الثلاثاء حيث عزز ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الرهانات على تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.



وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1823.40 دولار.

