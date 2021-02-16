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الثلاثاء، 16-02-2021 11:23 ص

الصين تطيح بأمريكا لتصبح الشريك التجاري الأول مع الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الاخباري - كشف تقرير صادر، الاثنين، أن الصين أصبحت في عام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، متجاوزة الولايات المتحدة.

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ووفقا لأرقام التقرير الصادر عن المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، فإن حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين بلغ 586 مليار دولار (إجمالي الصادرات والواردات) مقارنة بـ 555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، خلال العام الماضي.

وأوضح "يوروستات" أن الصين باتت خلال العام 2020، الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي، بحسب "فرانس برس".


وأرجع المعهد هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين بنسبة 5.6 % خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وكذلك زيادة الصادرات الأوروبية إلى الصين بنسبة 2.2 %.


في المقابل سجلت التجارة الأوروبية مع الولايات المتحدة تراجعا كبيرا، حيث انخفضت الواردات 13.2 %، والصادرات 8.2%.


وبعد معاناة جراء وباء كورونا خلال الربع الأول من العام الماضي، شهد الاقتصاد الصيني تعافيا إلى حد كبير وتجاوز الاستهلاك في نهاية العام مستواه قبل عام، وهو ما أدى إلى زيادة المبيعات الأوروبية خصوصا السيارات والسلع الفاخرة.


يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للصين منذ عام 2004، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحا، وهو ما يعني أن الصين تقدمت على الولايات المتحدة في حجم التبادل التجاري مع أوروبا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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