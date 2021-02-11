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الخميس، 11-02-2021 12:00 م

انخفاض أسعار الذهب بالتزامن مع تعافي الدولار

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الوكيل الاخباري - انخفض الذهب، اليوم الخميس، بالتزامن مع تعافي الدولار من أدنى مستوى في أسبوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة، فيما حالت بيانات أضعف للتضخم في الولايات المتحدة دون الإقبال على المعدن الأصفر.

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وأفادت رويترز بتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1837.13 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع أمس الأربعاء، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1837.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1244.84 دولار للأوقية، بعد أن بلغ ذروة منذ فبراير 2015 عند 1250 دولارا أمس الأربعاء.

وتراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 26.86 دولار فيكا نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2340.94 دولار.


يأتي ذلك في أعقاب ارتفاع أسعار الذهب، يوم الاثنين الماضي 8 فبراير/شباط، حيث عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي وضغطت على الدولار.


وأوضحت وكالة "رويترز" أن هذا يأتي على الرغم من ارتفاع عوائد أدوات الخزانة قد حد من مكاسب المعدن.


وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي: "الأسواق أفزعها على نحو مبرر المستوى المنخفض للغاية للوظائف غير الزراعية في تقرير يوم الجمعة وهو ما يثير ضبابية اقتصادية فضلا عن توقعات كبيرة لمزيد من التحفيز المالي من الولايات المتحدة، والذهب يتجاوب مع ذلك".


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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