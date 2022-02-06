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الأحد، 06-02-2022 09:06 ص

الصين: 4 تريليونات دولار أصول صناديق الاكتتاب العام

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الوكيل الخباري- قالت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لإدارة الأصول، إن الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين قفزت إلى 25.56 تريليون يوان (4 تريليونات دولار أميركي) مع نهاية العام الماضي.

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وأظهرت بيانات الجمعية أنه في نهاية العام 2021، كانت 12 من شركات الأوراق المالية أو فروع إدارة الأصول التابعة لها وشركتان لإدارة أصول التأمين، مؤهلة لإدارة صناديق الاكتتاب العام.


ووفقا للجمعية، وهي هيئة صناعية تشرف عليها هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، لدى الصين 137 شركة لإدارة الأصول في نهاية العام 2021، بما في ذلك 45 شركة ذات استثمارات أجنبية و92 شركة صينية.

 

بترا

 




 

 


 

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