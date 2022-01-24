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الإثنين، 24-01-2022 10:21 ص

الصين: 52 مليار دولار أميركي خسائر اقتصادية جراء الكوارث الطبيعية 2021

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الوكيل الاخباري-ذكر تقرير لوزارة إدارة الطوارئ الصينية ان البلاد سجلت خسائر اقتصادية مباشرة أقل من الكوارث الطبيعية العام الماضي، وبلغ إجمالي الخسائر 334.02 مليار يوان اي نحو 52.61 مليار دولار أميركي.

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وقال المتحدث باسم الوزارة شن تشان لي، إن الكوارث الطبيعية أثرت على 107 ملايين شخص وخلفت 867 قتيلًا أو مفقودًا في عام 2021، موضحا أن أمطارا غزيرة للغاية هطلت بشكل متكرر، ما أدى إلى فيضانات شديدة بشمالي البلاد وغربها.


واوضح ان البلاد شهدت بعض الزلازل القوية والمزيد من الأعاصير غير المتوقعة التي تشكلت على اليابسة وغيرها من الأحداث المناخية الشديدة، مضيفا أن التأثير الإجمالي للجفاف كان ضئيلا نسبيا، كما ان عددا أقل من الأعاصير البحرية ضربت البلاد العام الماضي.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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