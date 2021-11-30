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الثلاثاء، 30-11-2021 11:07 ص

الطاقة:البدء بالتنقيب عن النفط في الجفر والسرحان شباط المقبل

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الوكيل الاخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء ان العمل جاري على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في المملكة وسيتم التعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستكشافية.مؤكدا ان الوزارة لن تتعامل مع أي شركة ما لم يكن لديها الخبرات الكافية.

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وتوقع الوزير الخرابشة ان يشهد العامين القادمين نشاطا قويا لاعمال الاستكشاف عن النفط والغاز في اغلب مناطق المملكة ، حيث سيتم تحليل 2000 كيلومتر من خطوط المسح الزلزالي ثنائية الابعاد واعداد ملف معلومات متكامل حول كل منطقة من المناطق الاستكشافية ومن ثم سيتم دعوة الشركات المهتمة بتقديم طلبات للحصول على رخصة الاستكشاف.


وقال ان الوزارة بدأت بعمليات معالجة البيانات في مناطق الجفر والسرحان وان عمليات الحفر في المنطقة ستبدأ خلال شهر شباط عام 2022


وفيما يتعلق بحقل حمزة النفطي قال ان الوزارة تقوم حاليا بمتابعة برنامج العمل المعد لحقل حمزة لزيادة الانتاج من خلال حفر 3 ابار عميقة ويتوقع ان يبدأ الحفر في شهر اب من العام القادم وسوف يستغرق 12 شهرا. حيث يتم حاليا تحليل المعلومات الزلزالية الخاصة بالمنطقة لتحديد مواقع الابار كما سيتم اعادة الدخول الى بئرين محفورين سابقا لمعرفة امكانية قدرتهم على الإنتاج.


وأضاف ان دراسة تفصيلية لمنطقة شرق الجفر تجري حاليا لحفر 3 ابار متوسطة العمق في حال اثبتت الدراسات وذلك بالتعاون مع شركة البترول الوطنية.

 

 




 

 


 

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