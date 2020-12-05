السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

المانيا تسجل 483 وفاة بكورونا وبلجيكا 109 وفيات

موظفو شركة خاصة لم يتقاضوا رواتبهم منذ عام في عمان

أهمها الحظر الشامل .. قرارات مصيرية هامة قريبا

طبيبة روسية تحدد الآثار الأولى للقاح كورونا

هذا ما تم العثور عليه بحوزة الشهيد الشديفات -شاهد

الضمان يوضح تفاصيل برنامج استدامة

وفيات السبت 5/12/2020

أسعار الذهب السبت 5/12/2020

الصفدي يلتقي مبعوث أميركي لبحث الأزمة السورية

التربية : الكتاب المتداول اجتهاد من إحدى المديريات




السبت، 05-12-2020 11:12 ص

العراق: سنكون المحطة الرئيسة في مشروع طريق الحرير

ChinaBeltRoad-shutterstock-dec12


الوكيل الاخباري - قال وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، اليوم السبت، إن بلاده ستكون المحطة الرئيسة في مشروع الطريق الدولي البري والبحري (طريق الحرير) الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا.

اضافة اعلان

وأكد في تصريح صحفي، أن "ذلك مرتبط بإكمال إنشاء ميناء الفاو الكبير وتوقيع العقد خلال الأيام المقبلة عقب الاتفاق مع الشركة المنفذة، وفي حال إكماله سيكون العراق مركز (طريق الحرير) الذي تعمل عليه الصين لربط أوروبا بآسيا".


وأضاف وزير النقل العراقي: "سيلي إكمال المشروع، تنفيذ القناة الجافة لربط ميناء الفاو بتركيا، وليكمل بذلك خط ربط من الصين الى باكستان وميناء الفاو بحريا، والى أوروبا سككيا".


وأشار الشبلي إلى أن "تنفيذ طريق الحرير عبر العراق سيوفر آلاف الوظائف ومردودا اقتصاديا كبيرا للبلد، يوازي إيرادات النفط المالية، وهو مرتبط بإنجاز ميناء الفاو الكبير".


وأعلنت الصين عام 2013 مبادرتها بإنشاء طريق الحرير الجديد، وهو عبارة عن شبكة من الموانئ وسكك الحديد التي ستربط ما يقارب 65 بلدا حول العالم.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
RTX74P8I

منظمة: الصين ستوفر ثلث النمو الاقتصادي العالمي في 2021

1120202121359261711730

أبو حماد: العمالة الوافدة لا تتحكم بالسوق المركزي

520201317137436150119

انخفاض أسعار الذهب في الأردن

shutterstock_1439441798.0

النفط يحلق قرب مستوى 50 دولارا للبرميل

ذهب

أسعار الذهب السبت 5/12/2020

ذهب

تعرف على أسعار الذهب الجمعة

أخبار متعلقة
unnamed

العراق يطلق مشروع طريق بري من النجف إلى السعودية

5cee4f8b95a597cf178b45cc

الشركات السعودية تعتذر عن الاستثمار في العراق