السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

عقل: توقعات بخفض أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم من 4 -6.5 قروش

العراق يعلن عن مشروع ربط بري مع الأردن ودول الخليج وتركيا

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

أردوغان يوجه رسالة هامة قبل بدء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية

الطيران المدني: لا صحة لأي تغيرات على حركة الطيران يوم زفاف ولي العهد والرحلات الجوية كالمعتاد

عاصفة رملية تضرب منطقة مطار الملكة علياء

أردني يطلق اسم "رجوة" على مولودته البكر تيمنا بخطيبة ولي العهد

السعودية تدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

معلومات هامة بشأن الانتخابات التركية

من أي دول تستدين أميركا؟

 
السبت، 27-05-2023 03:34 م

العراق يعلن عن مشروع ربط بري مع الأردن ودول الخليج وتركيا

6471efa44ab04


الوكيل الإخباري - أعلن العراق خلال مؤتمر جمع مسؤولين من دول مجاورة في بغداد السبت عن مشروع خطّ برى وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله التحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.اضافة اعلان


ولا يزال المشروع الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بقرابة 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى.

وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي الأردن و قطر والإمارات والكويت وعمان وتركيا وإيران والسعودية، والتي دعا ممثلوها من وزارات النقل السبت إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع.

وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر السبت، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهام في جلب جهود التكامل الاقتصادي".

وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب، نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن المشروع سيكون "استثمارياً للدول المشاركة وكل دولة بإمكانها إنجاز جزء من المشروع".

وأشار البيان إلى أنه "من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات"، مضيفاً أن "آلية الاستثمار سوف تناقش بعد عقد المؤتمر مع الدول المشاركة".

ويؤكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن من أولويات حكومته هي إعادة تأهيل البنية التحتية للنقل والطرقات وكذلك قطاع الكهرباء المتهالك أيضاً.

ويسمح هذا المشروع الذي سمّي ب"طريق التنمية" للعراق في استغلال موقعه الجغرافي والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا.

وهناك أعمال جارية حالياً لتأهيل ميناء الفاو في أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها براً.

ويهدف المشروع كذلك إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوباً ومروراً ببغداد ووصولاً إلى الحدود مع تركيا.

إقرأ ايضا
imgid556975

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن السبت

main_image6471db47acafa

من أي دول تستدين أميركا؟

5202324101840267498147

الجغبير: الأردن كان سباقاً في العمل على تكوين تكتلات اقتصادية مع الدول العربية

5154119

قبيل جولة الانتخاب الثانية.. انخفاض قياسي لقيمة العملة التركية

5451

ملياردير أمريكي يرجح: الذهب سيفشل كملاذ آمن والتحول سيكون للعملات الرقمية

54

الاقتصاد البريطاني في خطر والركود بات محتملاً في 2024

أخبار متعلقة
1685007464759

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

هيئة الاوراق المالية 2

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

252

35 % توقع ارتفاع الطلب على السفر عالمياً خلال الصيف الحالي

1-18

الصغيّر يدعو لتعريف قانوني جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة في الاردن

2180791-1620833730

العراق يحظر التعامل بالدولار في الأسواق لدعم الدينار العراقي

521

السعودية تبني أكبر طاقة تخزينية للحبوب في الشرق الأوسط