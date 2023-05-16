35 % توقع ارتفاع الطلب على السفر عالمياً خلال الصيف الحالي

الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي ( إياتا ) عن ارتفاع ثقة المسافرين حيال وصول حركة السفر إلى ذروتها خلال موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي.
وتأتي هذه التوقعات متوافقة مع حجوزات الطيران للفترة ما بين شهري أيار وأيلول ، والتي تشير إلى أن الطلب ارفع بنسبة 35 % مقارنة بمستويات عام 2022.
وتشير بيانات الحجوزات الآجلة إلى توقع نمو أكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 134.7 % والشرق الأوسط بنسبة 42.9 % وأوروبا 39.9 % وأفريقيا 36.4 % وأميركا اللاتينية 21.4 % وأمريكا الشمالية 14.1 %.