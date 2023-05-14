العراق يحظر التعامل بالدولار في الأسواق لدعم الدينار العراقي

الوكيل الإخباري - حظرت السلطات العراقية التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وأوكلت إلى قوات أمنية التطبيق.



وقالت مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية "إن المديرية أصدرت تعميما بمنع تعامل التجار والمواطنين في الأسواق والمحال والمراكز التجارية بالدولار وحصر هذه العملية بالدينار العراقي ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي تحت عنوان "دعم الدينار".



وأضافت انه سيتم أخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية أن يكون التعامل بالدينار بدلا من الدولار، وتم نشر قوات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف الحد من استغلال ضعاف النفوس، تفاوت أسعار الدولار وبيعهم البضائع أو المواد بجميع أصنافها بهذه العملة.

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وكان المركزي العراقي حدد منذ أشهر سعر رسمي بـ 1,320 دينارا لكل دولار، في إطار خطة جديدة لتنظيم حركة التجارة العراقية ومنع حركة المضاربات . ( الاقتصادية )