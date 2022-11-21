الإثنين 21-11-2022
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الإثنين، 21-11-2022 11:39 ص

العملات الرقمية تهتز وتخسر 300 مليار وتهوى لقاع عامين

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الوكيل الإخباري - سجل سوق التشفير العالمي انخفاضًا كبيرًا يوم الاثنين، حيث انخفض إجمالي القيمة السوقية بنسبة 5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليقع تحت حاجز 800 مليار دولار متجهًا صوب قاع عامين.اضافة اعلان


يأتي ذلك مع توارد الأنباء وظهور تقارير تفيد بأن مخترق FTX الذي سرق 600 مليون دولار من البورصة يقوم بتحويل مخزونه من إيثريوم إلى بيتكوين وفقًا لمنصة البيانات جلاسنود.

وفقًا لجلاسنود GlassNode، قام المتداولون بتصفية أكثر من 37 مليون دولار من الإيثريوم خلال 24 ساعة فقط، تزامنًا مع أنباء نقل العملات الرقمية.

يتم تداول ثاني أكبر عملة رقمية إيثريوم بانخفاض بنسبة في حدود 9٪ بسعر 1120 دولارًا وقيمة سوقية تبلغ 137 مليار دولار أمريكي. ( investing )

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