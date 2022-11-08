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الثلاثاء، 08-11-2022 09:18 ص

السلطات الأميركية تصادر عملات بيتكوين بقيمة 3.36 مليار دولار ‏

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الاثنين، ‏مصادرة عملات بيتكوين بقيمة تناهز 3.36 مليار دولار مسروقة.‏

وجاءت المصادرة في عملية مداهمة (لم يعلن عنها) قامت بها السلطات الفدرالية ‏عام 2021 على مقر جيمس تشونغ والذي اتهم بممارسة الاختيال ويواجه عقوبة ‏السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.‏

وصادرت السلطات الأميركية نحو 50.676 ألف وحدة بيتكوين من تشونغ في ‏التاسع من نوفمبر تشرين الثاني 2021، وفقا ما ذكرت وزارة العدل.‏

وجاءت المداهمات بعد ادعاءات بسرقة عملات رقمية قيمتها 3.6 مليار دولار في ‏العام الماضي في عملية قرصة لبورصة ‏Bitfinex‏ تمت عام 2016.‏

واعترف تشونغ بالاتهامات الموجهة إليه قائلا إنه استولى على عملات البيتكوين ‏من سوق ‏Silk Road‏ غير القانوني، وهو منتدى ويب مظلم يتم فيه شراء وبيع ‏المواد المخدرة وغيرها من المنتجات غير المشروعة بواسطة العملات المشفرة.‏

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CNBC

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