السلطات الأميركية تصادر عملات بيتكوين بقيمة 3.36 مليار دولار ‏

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الاثنين، مصادرة عملات بيتكوين بقيمة تناهز 3.36 مليار دولار مسروقة.
وجاءت المصادرة في عملية مداهمة (لم يعلن عنها) قامت بها السلطات الفدرالية عام 2021 على مقر جيمس تشونغ والذي اتهم بممارسة الاختيال ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.
وصادرت السلطات الأميركية نحو 50.676 ألف وحدة بيتكوين من تشونغ في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني 2021، وفقا ما ذكرت وزارة العدل.
وجاءت المداهمات بعد ادعاءات بسرقة عملات رقمية قيمتها 3.6 مليار دولار في العام الماضي في عملية قرصة لبورصة Bitfinex تمت عام 2016.
واعترف تشونغ بالاتهامات الموجهة إليه قائلا إنه استولى على عملات البيتكوين من سوق Silk Road غير القانوني، وهو منتدى ويب مظلم يتم فيه شراء وبيع المواد المخدرة وغيرها من المنتجات غير المشروعة بواسطة العملات المشفرة.