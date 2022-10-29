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السبت، 29-10-2022 11:03 ص

ثبات "بيتكوين" فوق 20 ألف دولار ينعش معنويات المشترين

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الوكيل الإخباري - أنعش ارتفاع عملة بيتكوين الرقمية المشفرة لمدة أربعة أيام فوق مستوى 20 ألف دولار معنويات المتعاملين بالعملات الرقمية، حيث بدأوا المراهنة على صعود العملة المشفرة جراء عودتها للارتفاع بعد عام قاس.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة، أن أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية قد تخطت يوم الثلاثاء الماضي مستوى 20 ألف دولار، غير إنها تراجعت صباح أمس الجمعة إلى ما دون هذه العتبة.

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وشكل انطلاق العملة نحو الصعود نهاية لحوالي ثلاثة أسابيع من التراجع، الذي شهدته التعاملات على بيتكوين دون هذا المستوى المهم لفترة هي الأطول منذ أواخر عام 2020.


وسجلت العملات المشفرة الأخرى عودة خاصة بها، إذ تم تداول عملة إيثير في الأيام القليلة الماضية عند 1500 دولار أو أعلى من ذلك بقليل، بعد قضاء معظم الشهر قرب مستوى 1300 دولار.


من ناحية أخرى، قفزت عملة دوجيكوين الرقمية بحوالي 40% منذ نهاية الأحد الماضي.

 

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