المركزي التركي يُثبت الفائدة للشهر الثاني على التوالي

الوكيل الإخباري - أبقى المركزي التركي معدلات الفائدة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي، بما يتفق مع التوقعات، وذلك بعد أن خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في شهر فبراير الماضي.

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ويعتمد البنك المركزي التركي معدل فائدة عند مستوى 8.5 % .



وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعي يناير وديسمبر الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 % ، على الرغم من ارتفاع التضخم.



ويعاني الاقتصاد التركي من مشكلات اقتصادية كبيرة، أبرزها تراجع أسعار الليرة مقابل الدولار، والتضخم المرتفع.



وزادت من وطأة الأزمات الاقتصادية الآثار السلبية للزلزال الكبير، والذي أودى بحياة الآلاف. ( سكاي نيوز )

