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الأربعاء، 20-09-2023 04:22 م

المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

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الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات، بيّن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن، خلال الربع الثاني من 2023، بلغت ( 383 مليون و800 ألف دولار) بارتفاع نسبته 85.7%، بالمقارنة مع الربع المقابل من 2022، مدفوعة بشكل أساسي بالأرباح المعاد استثمارها، والاستثمارات حديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة. 

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وأضاف البنك في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بذلك بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من 2023 ( 776 مليون دولار) بارتفاع نسبته 20.9% عن مستواها في الفترة المقابلة من 2022  . 


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