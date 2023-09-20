المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات، بيّن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن، خلال الربع الثاني من 2023، بلغت ( 383 مليون و800 ألف دولار) بارتفاع نسبته 85.7%، بالمقارنة مع الربع المقابل من 2022، مدفوعة بشكل أساسي بالأرباح المعاد استثمارها، والاستثمارات حديثة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة.

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وأضاف البنك في بيان، اليوم الأربعاء، أنه بذلك بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن خلال النصف الأول من 2023 ( 776 مليون دولار) بارتفاع نسبته 20.9% عن مستواها في الفترة المقابلة من 2022 .



