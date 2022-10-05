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الأربعاء، 05-10-2022 04:44 م

الموانئ الصينية تتعامل مع 194 مليون حاوية

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الوكيل الإخباري - قالت بيانات وزارة النقل الصينية إنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي استمر حجم مناولة الحاويات في الموانئ الصينية بالارتفاع بشكل مطرد.

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وذكرت بيانات الوزارة، أنه خلال الفترة من كانون الثاني إلى آب، تعاملت الموانئ الصينية مع 194.4 مليون حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما، بزيادة قدرها 4.1 بالمائة على أساس سنوي.


وحافظ رقم النمو على زخم التوسع في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث ازداد حجم الحاويات التي تم التعامل معها في الموانئ الصينية بنسبة 4.2 بالمائة على أساس سنوي.


وأضافت البيانات أنه في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بلغ حجم البضائع التي تدفقت عبر الموانئ الصينية نحو 10.25 مليار طن، بانخفاض طفيف قدره 0.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

بترا

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