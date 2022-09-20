إنشاء منصة لتسهيل أنشطة التصدير التجارية

الوكيل الإخباري - أعلن المدير التنفيذي لشركة بيت تنمية المشاريع والصادرات "بيت التصدير"، عمر القريوتي، عن إنشاء منصة التصدير الأردنية بهدف تسهيل أنشطة التصدير التجارية عبر تقديم المعلومات المتكاملة عن السوق الدولية والدراسات والاتفاقيات التجارية، وخدمات التسويق للأسواق الخارجية الفردية، فضلا عن إعداد دراسات متخصصة عن المنتجات الأردنية.

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وقال القريوتي، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تعمل على بناء شراكات مع الشركاء المحليين والدوليين من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتنظيم عدد من الأنشطة التصديرية، وكذلك التواصل مع الملحقيات التجارية الأردنية في سفاراتنا بالخارج لتنسيب ودعم ترويج الصادرات الأردنية.



وبيت التصدير تمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص، تبلغ مساهمة القطاع الخاص فيها 51%، فيما تشكل مساهمة الحكومة فيها 49%.



وأضاف أن الشركة هي المظلة والجهة المنظمة الشاملة فيما يخص تنمية وتطوير وترويج الصادرات الأردنية، وتسعى لتمكين الشركات الأردنية من زيادة القدرة التنافسية للصادرات والوصول إلى الأسواق العالمية.



وأكد سعي الشركة للتعاون مع المنظمات الدولية المانحة كالوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الدولي ومركز واردات الدول النامية الهولندي ومنظمة العمل الدولية ومكتب تيسير التجارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.



وأشار إلى إعداد دراسات وأبحاث للعديد من الأسواق التصديرية العالمية، وتوفير معلومات حديثة ودقيقة للمصدرين الأردنيين عن مجموعة من الأسواق التصديرية حول العالم بهدف زيادة نسبة الصادرات الأردنية إليها كدول أميركا الجنوبية وأميركا الشمالية، بالإضافة إلى دراسات لدول إفريقية، والتي تعد أسواقا جديدة يمكن إيجاد فرص تصديرية حقيقية وواعدة فيها، كما تعد الشركة دراسات عن دول آسيا، وشملت الدراسات أسواقا تقليدية أيضا؛ مثل السعودية والعراق وأميركا للتعرف على شركاء جدد لزيادة نسبة الصادرات إليها.

كما بدأت الشركة بإطلاق دورات تدريبية للشركات الأردنية من مختلف القطاعات المهتمة بالتصدير، وتقديم المساعدات الفنية لها.



ولفت إلى أن الشركة وبالتعاون مع البرنامج الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نفذت عدة زيارات ميدانية لمصانع وشركات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية لتقييم وقياس الجاهزية التصديرية، وتطوير خطط عمل بناءً على عملية التقييم لتشبيكها لاحقاً وربطها مع مشتريين محتملين.



وتحدث عن تنظيم بعثات تجارية إلى أسواق محددة ضمن قطاعات محددة، ومعارض متخصصة لدعم الشركات الأردنية الراغبة بالمشاركة في البعثات التجارية والفعاليات والمعارض في الخارج، ومنها الجناح الأردني في معرض العلامات التجارية الخاصة بالعاصمة الهولندية أمستردام بمشاركة شركات أردنية متخصصة بالمواد الغذائية والحلويات والتعبئة والتغليف والمنظفات ومستلزمات العناية الشخصية، والجناح الأردني بمعارض في مدينة ساوباولو البرازيلية، وقطر الزراعي والبيئي الدولي، والجزائر الدولي، والصناعات الأردنية في العراق.



وبين القريوتي أن الشركة تنوي المشاركة بعدة معارض هذا العام، منها الزراعي السعودي، والبناء السعودي في مدينة الرياض، وأفريكافود.