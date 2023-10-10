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الثلاثاء، 10-10-2023 09:09 ص

النفط يتراجع مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة، مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار التصعيد في غزة.

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ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فإنه قد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.


وقالت مصادر إن ميناء عسقلان الإسرائيلي ومرفأ النفط التابع له أغلقا في أعقاب الصراع.


وقال محللون إن الاضطرابات قد تدفع الولايات المتحدة إلى تشديد عقوباتها على إيران والإضرار بصادرات النفط الإيراني. سكاي نيوز 


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