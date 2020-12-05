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السبت، 05-12-2020 09:31 ص

النفط يحلق قرب مستوى 50 دولارا للبرميل

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الوكيل الاخباري - صعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من واحد في المئة الجمعة، لتظل عند ما يقل قليلا فحسب عن مستوى الخمسين دولارا للبرميل إذ طغت توقعات بحزمة تحفيز اقتصادي أمريكية واحتمالات بشأن لقاح لفيروس كورونا على زيادة في الإمدادات وتنام في عدد حالات الوفاة بكوفيد-19.

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واكتسبت خطة للحزبين بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا بقيمة 908 مليار دولار زخما في الكونجرس الأمريكي، بحسب رويترز. 


وجرت تسوية برنت على زيادة 54 سنتا، بما يعادل 1.11 في المائة إلى 49.25 دولار للبرميل. وخلال الجلسة، بلغ العقد أعلى مستوياته منذ أوائل مارس/ آذار عند 49.92 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا إلى 46.26 دولار للبرميل بعد ملامسة مرتفع عند 46.68 دولار للبرميل.


وربح الخامان-على أساس أسبوعي- كلاهما للأسبوع الخامس على التوالي، إذ ارتفع برنت 1.7 في المئة وزاد الخام الأمريكي 1.9 في المئة.


يشار إلى أن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، اتفقت أمس الخميس على تسوية لزيادة الإنتاج قليلا من يناير/ كانون الثاني، لكن مع مواصلة أغلب قيود الإنتاج الحالية تماشيا مع تأثر الطلب بفيروس كورونا.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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