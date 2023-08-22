الوطنية العقارية تحقق نسبة إشغال 99% بالمناطق المفتوحة

الوكيل الإخباري - حققت الشركة الوطنية العقارية الأردنية نسبة إشغال في المناطق المفتوحة والمخدومة بكافة أشكال البنية التحتية ولجميع الاستخدامات بلغت 99 بالمئة خلال النصف الأول من العام الحالي، محافظة بذلك على النسبة التي سجلتها العام الماضي.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس شريف كمال في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الشركة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الآنية و المستقبلة للاستثمارات والمشاريع المختلفة من مساحات التخزين ومستودعات التبريد والأراضي المطورة والمرافق التجارية والصناعات الخفيفة والمتوسطة والمرافق العقارية متعددة الاستخدام في مدينة العقبة.



وأضاف، ان الشركة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر استقطاب الأسواق العالمية في رومانيا وماليزيا والهند وروسيا وتركيا، اضافة الى السوق المحلي.



وأشار الى أن عدد الموظفين والعمال في الشركات التي تمارس عملها في الاستثمارات التي تحتضنها الشركة العقارية بلغ 650 موظفا جلهم من العمالة المحلية.



واوضح كمال، أن الشركة الوطنية العقارية الأردنية تعمل على توفير فرص استثمارية عقارية بمفهوم جديد وتعزيز المناخ الاستثماري في العقبة من خلال ما توفره من مساحات تخزينية ومبان صناعية وبنية تحتية حديثة ومتكاملة تشتمل على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي ونظام إطفاء الحريق، إضافة الى حزمة متكاملة من الخدمات، مثلما تقوم بتوفير الدعم اللازم للمستثمر الجديد من اليوم الأول للمشروع، وحتى تنفيذ كامل مراحل المشروع وبداية العمل الإنتاجي أو الخدمي.