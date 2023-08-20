بنك عالمي يحذر من انهيار عملات 4 دول.. ما هي؟

الوكيل الإخباري - أظهر مؤشر بنك الاستثمار الياباني العالمي "نومورا" أن كل من تركيا والتشيك وسريلانكا ورومانيا ستواجه أزمة عملة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

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وقال المؤشر إن كل دولة من هذه الدول الأربع حصلت على درجة أعلى من 100 نقطة على مؤشر "Damocles" الذي يعدّه البنك، وهو ما يشير إلى أنها معرضة لانهيار في عملاتها.



قال البنك ومقره في طوكيو، إن نموذجه يجمع 8 مؤشرات ساعدت في التنبؤ بنسبة 64 % على وجود أزمة عملة في الأسواق الناشئة.



أضاف أن كلاً من تشيلي وهنغاريا والبرازيل، حصلت بدروها على درجات قريبة من عتبة حدوث الأزمة.



