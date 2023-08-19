ارتفاع الميزان التجاري بين الأردن ورومانيا 3 أضعاف

الوكيل الإخباري - منحت رومانيا، السفير الأردني في بوخارست سفيان القضاة، وسام الشرف بمناسبة انتهاء مهام عمله.

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وسلم وزير الدولة في وزارة الداخلية رائد عرفات، ووزير الدولة في وزارة الخارجية ترايان خريستيا، القضاة وسام الشرف الروماني تقديرا للجهود التي بذلها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين طوال فترة عمله.



جاء ذلك خلال احتفال رسمي أقامه مركز محمود درويش الثقافي في بخارست تكريما للسفير القضاة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الرومانيين ومستشار رئيس الوزراء والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى رومانيا.



وأثنى الوزير رائد عرفات في كلمته على الجهود المميزة التي قام بها السفير، منوها بما تم تحقيقه من تعاون وعمل مشترك بين المؤسسات المختلفة في الأردن ورومانيا.



وأشاد خريستيا بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال فترة عمل السفير.