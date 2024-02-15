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الخميس، 15-02-2024 07:46 م

الولايات المتحدة.. انخفاض طلبات إعانة البطالة

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الوكيل الإخباري - انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 8 آلاف الأسبوع الماضي، بحسب تقرير لوزارة العمل الأمريكية.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، بأن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض بمقدار 8 آلاف طلب عند 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير 2024.

وبحسب البيانات المعدلة، تم تعديل قراءة الأسبوع السابق برفع العدد بمقدار ألفي طلب من 218 ألفا إلى 220 ألفا.

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وارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على الإعانات في البلاد خلال الأسابيع الأربعة الماضية، إلى 218.5 ألفا من واقع 212.75 ألفا في الأسبوع السابق.

 

RT

 




 

 


 

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