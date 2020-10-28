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الأربعاء، 28-10-2020 11:40 ص

انخفاض أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتفقد معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، إذ عززت زيادة مخزونات الخام الأمريكية، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تخمة المعروض وضعف الطلب على الوقود.

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وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش هبط خام برنت دولارا إلى 40.20 دولار للبرميل بعدما صعد بنحو 2% أمس الثلاثاء، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من دولار إلى 38.56 دولار للبرميل في الساعة 0659 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2.6% أمس الثلاثاء.


وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي، حيث سجلت مخزونات الخام زيادة بمقدار 4.6 مليون برميل لتصل إلى نحو 495.2 مليون برميل، وهو ما يفوق بكثير توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 1.2 مليون برميل.



 




 

 


 

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