انخفاض أسعار حديد التسليح محليا 10 دنانير للطن وارتفاع الإسمنت 3 دنانير للطن

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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تراوحت أسعار الحديد شد 60 في السوق المحلي، اليوم السبت، بين 585-600 دينار للطن مسجلة انخفاضا بنحو 10 دنانير عن الفترة الماضية، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".وقال التجار إن الأسعار شاملة كلف النقل إلى موقع المشتري، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات.وأضافوا أن الطلب على الحديد انخفض مؤخرا بسبب ارتفاع الأسعار وضعف السيولة المالية وتأثرها بأوضاع الاقتصاد العالمي.أما بشأن أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى ارتفاعها بنحو 3 دنانير للطن بسبب ارتفاع أسعار الديزل، إذ تراوح سعر بيع الطن اليوم السبت بين 100-105 دنانير شاملا أجور النقل للمستهلك بحسب المنطقة الجغرافية.يشار إلى أن الإنتاج المحلي من الحديد يقدر بنحو 25 ألف طن يوميا، لا يتجاوز حجم الاستهلاك اليومي منها أكثر 5-6 آلاف طن بسبب قلة المشاريع وحالة الركود في الأسواق، فيما يبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، ويتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.