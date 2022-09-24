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السبت، 24-09-2022 07:28 م

قرار رفع أسعار الفائدة في الأردن يدخل حيز التنفيذ اليوم

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الوكيل الإخباري - يدخل قرار البنك المركزي الأخير القاضي برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس حيز التنفيذ اليوم الأحد.

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وكانت قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي، الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 75 نقطة أساس، اعتبارا من الأحد الموافق 25 أيلول الحالي.


ويأتي هذا القرار اتساقًا مع هدف البنك المركزي المتمثل بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة، إلى جانب التزام البنك التام بالمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، في ضوء المستجدات في أسواق المال العالمية، وتطورات أسعار الفائدة، وفي ضوء استمرار الضغوط التضخمية الخارجية واتساع نطاقها، وانعكاسها على معدلات التضخم محلياً، وظروف عدم اليقين المتولدة عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاطر الجيوسياسية.

 

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