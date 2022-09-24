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السبت، 24-09-2022 09:04 م

نصائح هامة للأردنيين الراغبين بالاستثمار في العملات أو الذهب

أيهما-أفضل-الاستثمار-في-الذهب-أو-الأسهم


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

دعا الخبير الاقتصادي حسام عايش الأردنيين الراغبين بالاستثمار خلال الفترة المقبلة في الأسهم أو الذهب أو العملات إلى التأني وعدم التسرع.

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وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأسعار الحالية متقلبة وغير ثابتة وهو مرشحة للانخفاض وذلك لأن النتائج النهائية لأداء الاقتصاديات العالمية لم تظهر حتى الآن، مع وجود غموض ومخاطر حول مستقبل الاقتصاد في عام 2023.

 

وأضاف أن استمرار التضخم في الولايات المتحدة وتراجع النمو الاقتصادي حول العالم مع اقتراب فصل الشتاء وحاجة أوروبا المتزايدة إلى الطاقة ومع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية فإن قراءة المشهد الاقتصادي صعبة ولن تؤدي إلى نتائج إيجابية وخاصة للمستثمرين.

 

وتوقع عايش انخفاض أسعار النفط والعملات الأكثر طلبا بالإضافة إلى الذهب خلال الفترة المقبلة، داعيا الأردنيين الراغبين في شرائها والاستثمار فيها إلى الانتظار وعدم التسرع أو الدخول في مضاربات غير مضمونة النتائج من أجل تحقيق ربح سريع.

 

وبيّن أن التوقيت عامل مهم في حسم الصفقات بعوائد إيجابية تمكن المستثمر من تحقيق الأرباح، موضحا أن الاستثمار طويل الأمد أفضل من الاستثمار السريع أو المضاربات.

 

كما دعا عايش، الأردنيين إلى عدم المخاطرة بكافة مدخراتهم في الاستثمار بالذهب أو العملات أو شراء الأسهم، مشددا على أن الاستثمار يجب أن يكون برأس المال الفائض عن الحاجة أو الذي لا يعد ضروريا لتأمين الحاجات الأساسية لتلافي حدوث الخسائر الكبيرة في حال تعرض الشخص للخسارة.

 

وشهدت الأسواق العالمية خلال الأيام القليلة الماضية تقلبات كبيرة في أسعار صرف العملات وأسعار الذهب والنفط والأسهم بسبب ضبابية حول مشهد الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الفائدة إثر ارتفاع نسب التضخم.

 

 

 

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