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انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

 
الأربعاء، 29-03-2023 11:51 ص

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

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الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية.

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وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.6 % إلى 1961.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زاد عن 1% .

 

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1963.10 دولار.


وقال مات سيمسون محلل أول الأسواق لدى سيتي إندكس "نشهد ارتدادا طبيعيا... الذهب يتراجع بعد ‘محاولة‘ فاشلة لكسر حاجز 1975 دولارا".


لكنه أضاف أن بعض المستثمرين "ما زالوا فيما يبدو متمسكين بالذهب ‘تحسبا‘ لوجود خبايا أخرى". ( investing )


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