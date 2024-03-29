الجمعة 29-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

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الجمعة، 29-03-2024 06:56 م

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

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الوكيل الإخباري- انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان، بنسبة 1.46 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2458 نقطة.

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وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.7 ملايين دينار مقارنة مع 3.2 مليون دينار الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع 15.5 بالمئة فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 18.3 مليون دينار، مقارنة مع 15.8 مليون دينار للأسبوع السابق.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي، 13.1 مليون سهم، نفذت من خلال 9046 صفقة.

 




 

 


 

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