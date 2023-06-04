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الأحد، 04-06-2023 09:36 ص

انطلاق اجتماعات أوبك+ والاسواق تترقب القرار الحاسم

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الوكيل الإخباري - انطلقت اجتماعات أوبك+ اليوم الاحد في فيينا، التي تستمر ليومين ومن المحتمل أن تنهي بالاتفاق على تخفيضات جديدة للإنتاج تصل إلى مليون برميل نفط يومياً.

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ويضخ أوبك+ نحو 40% من الإنتاج العالمي للنفط الخام، ما يعني أن قراراته المتعلقة بسياسة الإنتاج قد يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.

وقالت مصادر من أوبك+ إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر اليوم الأحد، من بينها خفض إنتاج النفط، فيما استبعد مصدران آخران الاتفاق على تخفيضات إضافية.

وقالوا إن التخفيضات يمكن أن تصل إلى مليون برميل يومياً علاوة على تخفيضات حالية تبلغ مليوني برميل يومياً وتخفيضات طوعية تبلغ 1.6 مليون برميل يومياً .


وإذا تم الاتفاق على هذا فسوف يرتفع إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 4.66 مليون برميل يومياً، أو نحو 4.5% من الطلب العالمي.

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