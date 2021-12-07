بالأرقام .. ميزانية روسيا للأعوام الثلاثة القادمة

الوكيل الإخباري-وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون حول الميزانية الفيدرالية لروسيا للسنوات الثلاث القادمة، وفقا لما أظهرته وثيقة نشرت اليوم على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.

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ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية الروسية للعام 2022 عند 25.02 تريليون روبل، فيما النفقات ستكون عند 23.69 تريليون روبل.



وفي العام 2023 يتوقع أن تبلغ الإيرادات 25.54 تريليون روبل، على أن تكون النفقات عند مستوى 25.24 تريليون روبل، أما في العام 2024 يخطط أن تكون الإيرادات عند 25.83 تريليون روبل، فيما النفقات من المتوقع أن تكون عند 26.35 تريليون روبل.



ويتوقع أن تحقق الميزانية الروسية في أول عامين فائضا، في العام 2022 بواقع 1.33 تريليون روبل (1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي)، وفي العام 2023 بواقع 0.3 تريليون روبل (0.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).



على أن تشهد الميزانية الروسية في العام 2024 عجزا بقيمة 0.52 تريليون روبل (0.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد). من المقرر أن يتم تمويل عجز الميزانية من خلال الاقتراض الحكومي.



وتتضمن الميزانية الجديدة، توجيه دعم للأسر التي لديها أطفال، وللسيدات الحوامل، وتنفيذ برامج إعادة التأهيل الطبي. كذلك تم الأخذ في الحسبان توجيهات الرئيس الروسي لزيادة الحد الأدنى للأجور في روسيا اعتبارا من بداية العام المقبل.



وتم وضع الميزانية على أساس أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام 2022 من المتوقع أن يكون 133.328 تريليون روبل، وفي العام 2023 عند مستوى 141.881 تريليون روبل، وفي العام 2024 عند 151.513 تريليون روبل، على أن يتم استهداف معدل تضخم لا يزيد عن 4% سنويا.



وبموجب الميزانية الجديدة تم وضع حد أعلى لحجم الدين العام المحلي في 2023 عند 20.8 تريليون روبل، وفي العام 2024 عند 23.5 تريليون، وفي العام 2025 عند 26.3 تريليون روبل.



على أن يكون الحد الأعلى للدين الخارجي عند 70.7 مليار دولار في 2022، وعند 71.7 مليار دولار في 2023، وعند 75.7 مليار دولار في 2024.



كذلك افترضت الميزانية أن يبلغ حجم الأموال المتراكة في صندوق الرفاه الوطني في العام 2022 عند 13.89 تريليون روبل، وفي العام 2023 عند 20.1 تريليون، على يرتفع حجم الأموال ليصل بنهاية 2024 إلى 23.267 تريليون روبل.



وأسست موسكو الصندوق منذ أكثر من 10 سنوات وكدست فيه جزءا من إيرادات النفط خلال فترة ازدهار أسعاره، ليكون وسادة أمان للبلاد خلال الأزمات وانخفاض أسعار النفط الخام، التي تعد سلعة تقليدية في الصادرات الروسية.



ويأتي اعتماد الميزانية الروسية للأعوام الثلاثة القادمة في وقت يبلغ فيه سعر صرف العملة الروسية اليوم 74.36 روبل للدولار، علما أن السعر كان قبل نحو شهر عند مستوى 71.50 - 72 روبلا للدولار.



روسيا اليوم

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