بريطانيا بصدد إصدار مئات التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز

الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، أنها بصدد إصدار مئات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.

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وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك أن الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة.



وأشار الى أنه سيتمّ اعتماد مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات التراخيص، وأن الأخيرة ستخضع لاختبار توافق مع المناخ مرتبط بأهداف خفض الانبعاثات.



وشدد على أن الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في إنتاج النفط والغاز محليا، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة ويقلّل الاعتماد على دول عدوانية.

