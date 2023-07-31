الإثنين 31-07-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الدفاع المدني ينقذ شخصين تعرضا لحادث غرق ويهيب بالمواطنين

النواب يقر معدل تشكيل المحاكم الشرعية

هيئة الاعتماد تبدأ بإجراءات اعتماد كليات الطب في سوريا

تسمية المحارمة ناطقًا إعلاميًا لوزارة الأشغال

الملكة للأمير هاشم : الله يحميك - صور

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل 683 زلزالا منذ بداية العام

العمري: شهادة الشريعة العامة بعيدة عن مجال القضاء

خبير امني : يجب حبس كل من يرتكب هذه المخالفة

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الإحصاءات العامة - أسماء

 
الإثنين، 31-07-2023 11:33 ص

بريطانيا بصدد إصدار مئات التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز

174201Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، أنها بصدد إصدار مئات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لضمان احتياطاتها من الطاقة لأعوام مقبلة مع مواصلة السعي لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري في 2050.

اضافة اعلان


وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك أن الاستثمار في بحر الشمال سيواصل فتح المجال لمشاريع جديدة، حماية الوظائف، تخفيف الانبعاثات وتعزيز استقلالية المملكة المتحدة في مجال الطاقة.


وأشار الى أنه سيتمّ اعتماد مسار أكثر مرونة لتقديم طلبات التراخيص، وأن الأخيرة ستخضع لاختبار توافق مع المناخ مرتبط بأهداف خفض الانبعاثات.


وشدد على أن الحكومة تتخذ إجراءات لإبطاء الانخفاض السريع في إنتاج النفط والغاز محليا، ما سيضمن العرض (المحلي) من مصادر الطاقة ويقلّل الاعتماد على دول عدوانية.

إقرأ ايضا
1632753242_277_103362_eurocroatiacurrency-770x435

صدور بيانات التضخم في أوروبا.. اليورو يرتفع والذهب يعمق خسائره

2234926-2139375008

الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل صدور بيانات التضخم

665641-25689114

هذه الدول تستبعد الدولار الأميركي من نظام مدفوعاتها - أسماء

9202212103243134334120

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في حزيران بنسبة 8.87%

256

الاقتصاد السعودي ينمو 1.1% بالربع الثاني

1000_f8b8fe3a77

وزير المالية الروسي: الاقتصاد سينمو أكثر من 2% هذا العام

أخبار متعلقة
7202318155256677365815

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

64badd566e1de

العراق يتفق على تزويد لبنان بمليوني طن من النفط سنوياً

نفط3

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

بنزين محروقات وقود1

توضيح حول أسعار المشتقات النفطية بالأردن الشهر المقبل

main_image64ada514ce89d

العراق يقايض النفط الأسود بالغاز الإيراني

1

عقل: كل 100 دينار تصرف على سيارة البنزين يقابلها 29 دينار تصرف على سيارة الكهرباء