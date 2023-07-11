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الثلاثاء، 11-07-2023 10:04 م

العراق يقايض النفط الأسود بالغاز الإيراني

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مقايضة إيران بالنفط الأسود مقابل الغاز المستورد منها.

وقال السوداني خلال كلمة متلفزة إن "الحكومة اتخذت قرارا بالمقايضة العينية، بإعطاء النفط الأسود مقابل الحصول على الغاز الإيراني، لنتمكن من الحفاظ على استمرارية تجهيز الغاز والإيفاء بالتزامات العراق بتسديد مستحقات الغاز المستورد".

وأضاف أن "هذا الاتفاق سيوفر الموارد المالية للعراق ويجنبه الاضطراب المتكرر في تجهيز الطاقة الكهربائية".

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وأشار إلى "استئناف (استيراد) الغاز الإيراني اليوم بعد هذا الاتفاق مع الحكومة الإيرانية".


وشهدت الأيام الأخيرة أزمة في العراق بسبب انقطاع التيار الكهربائي نتيجة قطع إيران تصدير الغاز بسبب تأخر دفع المستحقات المالية.


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