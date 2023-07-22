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السبت، 22-07-2023 03:07 م

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

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الوكيل الاخباري - ياسر شطناوي -  توقع خبير النفط والطاقة هاشم عقل ان ترتفع أسعار المحروقات محليا الشهر القادم، نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت مذ بداية الشهر الحالي. 

وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" انه من المتوقع ارتفاع ( بنزين اوكتان 90) قرش واحد/ لتر و( بنزين اوكتان 95) 1.2 قرش/ لتر. 

وأضاف انه من المتوقع أن يرتفع الديزل 2.3 قرش/ لكل لتر.

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وأوضح عقل أن هذه الارتفاعات جاءت نتيجة للخفض الطوعي من قبل السعودية وروسيا ما مجموعه 1.5 مليون برميل بالاضافة للخفض السابق، ما ادى الى تراجع العرض مقابل زيادة الطلب .


وتوقع ان يطرأ المزيد من الارتفاعات بسبب عودة الصين ولو ببطء لشراء المزيد من الخام.

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